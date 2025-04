Nella notte c’è stata una violenta rissa davanti alla fermata della metro Colosseo a Roma: grave un ragazzo di 20 anni, trasportato d’urgenza in ospedale.

Roma, violenta rissa davanti alla fermata della metro Colosseo: 20enne trasportato d’urgenza in ospedale

Momenti di paura la scorsa notte a Roma, davanti all’ingresso della fermata delle metro Colosseo è andata in scena una violenta rissa fra gruppi di giovani stranieri. Dopo diverse segnalazioni al 112, la Polizia è intervenuta sul posto, dove un giovane ragazzo tunisino è stato ferito gravemente da alcune coltellate al collo e all’avambraccio. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Fermato un 25enne egiziano

La Polizia ha identificato e fermato il presunto responsabile dell’aggressione al 20enne tunisino, ovvero un ragazzo di 25 anni egiziano. Al momento le indagini sono in corso sia per capire i motivi che hanno portato alla mega rissa, sia per individuare le altre eventuali persone coinvolte. Non è la prima volta che nella stessa zona si verifica un fatto del genere, appena un mese fa un’altra rissa ha causato ferite alla testa e all’addome a un ragazzo di 17 anni.