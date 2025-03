Il contesto della rissa

La serata di domenica 23 marzo ha visto un episodio di violenza inaspettato nel quartiere Corvetto di Milano. Tre donne, coinvolte in una rissa violenta, hanno attirato l’attenzione della polizia e dei passanti in via dei Cinquecento. La causa scatenante di questo scontro è stata un video pubblicato su TikTok, che ha generato tensioni tra le protagoniste. Questo evento mette in luce come i social media possano influenzare le relazioni interpersonali e portare a conseguenze drammatiche.

La dinamica della rissa

Intorno alle , una volante della polizia ha notato tre donne in evidente stato di agitazione, sporche di sangue e impegnate in una violenta colluttazione. Una di loro impugnava un taglierino, aumentando il livello di pericolo della situazione. All’arrivo degli agenti, la rissa era già degenerata, e la polizia ha dovuto intervenire rapidamente per riportare la calma. I sanitari del 118 sono stati chiamati sul posto con due ambulanze e un’automedica, evidenziando la gravità della situazione.

Le conseguenze e le ferite

Il bilancio della rissa è stato pesante: due sorelle di origini marocchine, di 32 e 30 anni, hanno riportato ferite gravi. La sorella maggiore è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe, con tagli al polso sinistro e lesioni ai tendini, oltre a escoriazioni ed ematomi. La sorella minore, invece, è stata ricoverata al Policlinico, dove ha ricevuto 70 punti di sutura per una profonda ferita al braccio. La terza donna coinvolta, una 27enne proveniente da Vigevano, ha riportato solo ferite superficiali ed è stata medicata sul posto. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sull’uso responsabile dei social media.

Le indagini e le implicazioni legali

Le prime ricostruzioni indicano che la lite è scoppiata dopo un confronto fallito tra le due sorelle e la 27enne, originato da un video su TikTok in cui una delle sorelle veniva offesa. La situazione è rapidamente degenerata in violenza fisica, culminando in un tentativo di fuga da parte di una delle donne, che ha cercato di nascondersi nell’auto della polizia. Le tre donne sono state arrestate per rissa e portate in questura per ulteriori accertamenti. La presenza di un’arma da taglio, il taglierino trovato in mano a una delle donne, potrebbe aggravare la loro posizione legale, evidenziando la gravità di quanto accaduto e la necessità di una riflessione più profonda sulle dinamiche sociali contemporanee.