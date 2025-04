Tragedia stradale in Puglia: madre e figlia perdono la vita in un incidente

Un incidente devastante

La serata di ieri ha portato con sé una tragedia in Puglia, precisamente sulla strada che collega Bisceglie ad Andria, nei pressi di Trani. Due donne, Rosa Mastrototaro, di 63 anni, e sua figlia Margherita Di Liddo, di 32 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale che ha scosso l’intera comunità. Margherita, incinta di sette mesi, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma i tentativi dei medici di salvare il bambino non hanno avuto successo.

Le conseguenze dell’incidente

Il padre e marito delle vittime, presente nell’auto al momento dell’incidente, è attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Le sue condizioni sono gravi, con una frattura e lussazione del femore. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma si sa che un’altra auto, guidata da un 65enne di Andria, è stata coinvolta. Quest’ultimo è attualmente in osservazione all’ospedale Bonomo, con costole rotte ed escoriazioni al volto.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente e non si esclude che la Procura di Trani possa avviare un’inchiesta per chiarire le cause di questa tragedia. La comunità è in lutto e si stringe attorno alla famiglia colpita da questo drammatico evento. La sicurezza stradale è un tema sempre più attuale, e incidenti come questo sollevano interrogativi sulle misure da adottare per prevenire simili tragedie in futuro.