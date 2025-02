La strategia di Trump e le sue conseguenze

Negli ultimi anni, la politica estera degli Stati Uniti, sotto la guida di Donald Trump, ha suscitato dibattiti accesi e preoccupazioni tra gli alleati storici. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha recentemente espresso la sua opinione su questo tema, sottolineando come gli interventi iniziali di Trump possano aver portato vantaggi immediati, ma a lungo termine potrebbero rivelarsi dannosi per la coesione dell’Occidente. La sua strategia di pressione continua sugli altri Paesi, secondo Berlusconi, rischia di generare divisioni sempre più profonde all’interno della comunità occidentale.

Il ruolo dell’Europa nel conflitto ucraino

Il conflitto in Ucraina rappresenta un altro punto cruciale per l’Europa e per l’Occidente. Berlusconi avverte che se l’Europa verrà esclusa dalle decisioni che riguardano la risoluzione del conflitto, dovrà affrontare una seria autocritica. La presidente di Mondadori è convinta che per porre fine a questa guerra sia necessario un compromesso, ma avverte che questo non deve significare una resa per Kiev o una vittoria per Mosca. La stabilità dell’Europa e la sua capacità di affrontare le sfide globali dipendono dalla sua unità e dalla sua voce nel panorama internazionale.

La questione delle Big Tech e la concorrenza sleale

Un altro tema sollevato da Berlusconi riguarda il potere delle Big Tech e il loro impatto sulla vita quotidiana. Secondo lei, esiste un problema di concorrenza sleale che ha portato a una vera e propria ‘dittatura dell’algoritmo’. Questo fenomeno non solo influisce sulle dinamiche economiche, ma ha anche conseguenze sociali e culturali significative. La capacità delle grandi aziende tecnologiche di influenzare le scelte quotidiane degli individui solleva interrogativi sulla libertà e sull’autonomia personale, rendendo necessario un dibattito pubblico su come regolamentare queste entità per garantire un mercato equo e una società libera.