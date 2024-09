Le Volta Pagina hanno ottenuto una vittoria straordinaria a Reazione a Catena, accumulando 126mila euro e portando il loro totale a 249mila euro. Si tratta del premio più elevato conseguito nelle ultime due stagioni del programma.

Le Volta Pagina, campionesse in titolo di “Reazione a Catena”, hanno raggiunto un record assoluto vincendo 126mila euro nell’ultima catena, elevando il loro montepremi complessivo a 249mila euro. Con tale risultato, diventano la squadra più vincente delle ultime due edizioni del popolare quiz show di Rai Uno, superando il precedente record di 125.245 euro detenuto dalle Amichette nel 2023. Questa vittoria segna la sedicesima volta che le Volta Pagina riescono a prevalere nel gioco, nonché la nona in cui indovinano la parola finale. Nonostante il loro successo, su diversi social network si sono susseguite critiche e polemiche, con molti utenti che affermano che le domande rivolte al team campione sono eccessivamente semplici. Un utente su X, ad esempio, sostiene: «Ineccepibile la loro bravura, probabilmente premiate anche per il loro percorso, ma non poteva esserci catena più facile». Altri commenti simili affermano: «Le ammiro molto, ma non si può negare che stanotte vincere era davvero troppo facile» e «Oggi 126.000 euro praticamente regalati. Catena super facile e l’ultima parola l’avrebbe indovinata pure un bimbo».