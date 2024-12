A Lecce è successo un qualcosa di incredibile e di molto raro di questi tempi, trovato per terra un assegno dalla cifra veramente importante e la persona che lo ha avuto tra le mani non ci ha pensato due volte, meglio restituirlo e non incassarlo.

Assegno perso per strada

Ci troviamo per le vie centrali della città salentina, per la precisione in viale Francesco Lo Re ed Andrea Guido, assessore alle politiche ambientali del comune, trova l’assegno caduto per terra di fronte alla filiale del corriere Mail Boxes etc. Una volta preso in mano si accorge della cifra – intervistato dal Corriere della Sera racconta –

“Pensavo fosse uno scherzo, ma non lo era, quando ho visto tutti quegli zeri, non riuscivo a crederci, era una cifra surreale. Ho pensato di portarlo in questura, poi mi è venuto in mente di contattare il corriere per capire se conoscessero il proprietario. Era un suo cliente e lo ha subito avvisato: era già dai carabinieri per denunciare lo smarrimento dell’assegno”.

Di proprietà di un volto noto in città

I proprietari del negozio conoscevano il proprietario, un noto imprenditore leccese. L’assessore ha quindi confessato di essere felice del gesto compiuto, poiché i soldi resteranno nella città e potranno essere investiti in attività turistiche nel territorio.

L’imprenditore tuttavia non ha ancora avuto modo di contattare l’assessore che lo ha ritrovato, ciò nonostante il membro comunale si è detto contento perché egli è potuto rientrare in possesso del suo preziosissimo bene.