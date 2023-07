Scandalo a Onno, una piccola frazione di Oliveto Lario, cittadina situata sul ramo lecchese del Lago di Como, dove tanti bagnanti stanno utilizzando il cimitero come se fosse un bagno o uno spogliatoio. Alcuni turisti, infatti, sono stati visti mentre giravano in costume tra le tombe e utilizzavano le fontanelle del cimitero per fare la doccia.

Lecco, i bagnanti si cambiano e lavano nel cimitero

A darne notizia è il ‘Corriere della Sera’ che spiega come ogni anno la piccola spiaggetta situata nei pressi del cimitero di Onno, proprio di fianco alla chiesa di Sant’Anna, viene presa d’assalto da tantissimi turisti. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, ma le cose prendono un’altra piega nel momento in cui questi turisti utilizzano il cimitero come spazio per cambiarsi il costume prima o dopo aver fatto il bagno nel lago.

L’intervento del sindaco: “Il cimitero resterà chiuso”

Tantissimi cittadini hanno notato il comportamento poco rispettoso dei turisti, alcuni dei quali sono stati sorpresi non solo a fare la doccia nelle fontanelle del cimitero, ma anche ad utilizzarle come bagno per espletare i propri bisogni fisiologici. Il sindaco di Onno, Federico Gramatica, è stato costretto ad intervenire: “Il cancello del cimitero resterà chiuso dalle 20 di sabato alle 20 di domenica fino al 3 Settembre. Spiace perché molte persone approfittano proprio del fine settimana per portare un fiore sulla tomba dei propri defunti, ma non possiamo permettere situazioni del genere.”