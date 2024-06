Leonardo Pieraccioni ha condiviso su Instagram una foto che lo immortala con la figlia Martina, avuta dall’ex compagna Laura Torrisi. A sorprendere i fan è stata proprio la reazione della donna.

Il tempo passa e i figli crescono: è questa la riflessione fatta da Leonardo Pieraccioni su Instagram. L’attore e regista ha condiviso sui social una foto che lo immortala con la sua Martina, nata 14 anni fa dall’amore con Laura Torrisi, mentre si fanno un selfie allo specchio. A didascalia, ha scritto:

“La mia figliola è cresciuta. Spesso qui scrivevo le sue peripezie da bimbetta. Ho smesso perché adesso è una ragazzina e alcune di quelle peripezie sono già diventate delle ‘piccole paturniette adolescenziali'”.

La riflessione di Leonardo Pieraccioni

In effetti, era da un po’ di tempo che Leonardo non condivideva foto o video della figlia. Il mistero, adesso, è risolto: è colpa delle “paturniette” tipiche del periodo adolescenziale. Pur essendo consapevole di ciò, Pieraccioni è nostalgico. La sua piccola Martina si sta trasformando in donna e lui fa sempre più fatica a comprendere il suo linguaggio. Ha raccontato:

“Oggi però è arrivata di corsa in camera mia tutta euforica col suo telefonino e mi ha detto ‘pigia qui’, ho pigiato ed è venuto fuori il disegno di un omino, lei è esplosa in una risata sgangherata urlandomi ‘sfigatissimo, sei un Bombardino taglialegnaaa!’. È tornata saltellando in camera sua ancora felice di sapermi ‘bombardino taglialegnaaa’. Evviva”.

Pieraccioni con la figlia: la reazione di Laura Torrisi

Il post di Leonardo ha attirato l’attenzione dei fan, molti dei quali hanno condiviso la sua riflessione. Tra i tanti commenti, ad attirare l’attenzione è stato soprattutto quello scritto da Laura Torrisi. Anche lei sta facendo i conti con le “paturniette” di Martina: “E dove lo metti: ‘mammaaaa’ “eh” ‘APPAIAIA!!!!’“. I due ex, pur non essendo una coppia da tempo, hanno un rapporto bellissimo e si occupano insieme della pargola.