L'episodio dei rossetti al negozio di Rita De Crescenzo

Con un video sul suo profilo tiktok @emanuelapassaqui0_1, racconta l'episodio dei rossetti al negozio di Rita DeCrescenzo. "La mia amica ha fatto cadere un rossetto, ma la colpa non è solo sua'' la tiktoker 'denuncia' una sorta di maleducazione da parte di una ragazza che ha urtato i rossetti, insieme all'amica di Emanuela, che però non voleva rimborsare il danno. Quello che hanno ricevuto? Insulti gratuiti e pesanti in barese. Una risposta negativa è arrivata anche dalla stessa Rita De Crescenzo. Voi cosa ne pensate?