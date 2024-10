L’eroe di Mercogliano: il negoziante che ha fermato una rapina

In un’epoca in cui la criminalità sembra aumentare, la storia di Nello Genovese, titolare di un negozio di animali a Mercogliano, in provincia di Avellino, emerge come un esempio di coraggio e determinazione. Durante un tentativo di rapina a una gioielleria vicina, Genovese ha dimostrato che anche un gesto semplice può fare la differenza. Armato solo di una scopa, ha affrontato i ladri, mettendo in fuga i malviventi e proteggendo la comunità.

Il coraggio di un negoziante

La vicenda si è svolta in Via Nazionale Torrette, dove Nello Genovese ha notato un’auto sospetta avvicinarsi al suo negozio. Quando i ladri hanno tentato di entrare nella gioielleria, Genovese non ha esitato a intervenire. “Ero in negozio e ho visto la vettura avvicinarsi. Appena sono uscito, mi hanno puntato un fucile contro”, ha raccontato. In quel momento critico, ha deciso di tornare nel suo negozio per prendere la scopa, l’unico strumento a disposizione per difendersi.

Un gesto che ha fatto la differenza

Il gesto di Nello non è passato inosservato. Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha applaudito il suo coraggio, sottolineando l’importanza di aumentare la sicurezza nelle strade. “Non è scappato davanti a questi delinquenti e ha provato a fare qualcosa rischiando di persona”, ha dichiarato Borrelli, evidenziando come la reazione di Genovese possa ispirare altri a non rimanere inerti di fronte alla criminalità.

La reazione della comunità

La reazione di Genovese ha avuto un effetto domino. Alcuni negozianti e condomini della zona sono accorsi in suo aiuto, creando un fronte comune contro i ladri. “Ho urlato di chiamare le forze dell’ordine e, fortunatamente, gli altri negozianti e i condomini si sono allertati”, ha spiegato. Questo senso di comunità ha contribuito a mettere in fuga i malviventi, dimostrando che l’unione fa la forza.

Nonostante il pericolo, Nello ha agito d’istinto, spinto da un forte senso di protezione nei confronti del negozio della gioielleria, di cui conosce bene il titolare. “Ho sentito le urla della dipendente e ho deciso di agire in questo modo”, ha concluso. La sua storia è un esempio di come il coraggio e la determinazione possano fare la differenza in situazioni di emergenza.