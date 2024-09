Letizia Petris ha domandato: "Chi si comporta in modo meno autentico nel Grande Fratello?"

Qualche mese dopo la conclusione del Grande Fratello, Letizia Petris ha rilasciato dichiarazioni relativamente a uno dei suoi precedenti compagni di gioco. Durante un podcast, l’ex partecipante ha espresso chi riteneva il più falso tra i conoscenti fatti dentro la casa a Cinecittà. Per lei, l’individuo più non autentico era Stefano Miele. Di fatto, la loro relazione non era mai stata particolarmente amichevole all’interno dello show. “Di tutte le personalità influenti o famose che ho incontrato, sia nel contesto dello spettacolo che nella vita di tutti i giorni, chi si è rivelato essere il più ingannevole? Non è un influencer, ma un individuo che, secondo me, non è stato sincero. Lo conoscete senza dubbio per il suo comportamento osservabile nel Grande Fratello così come i suoi modi presenziabili nei momenti successivi al programma e anche attraverso le immagini caricate nei post di Instagram. Il più falsario è uno solo, e stiamo parlando di Stefano”. Letizia Petris delle sue interazioni con Beatrice. “Ho visto quell’intervista e confesso che mi ha sorpreso negativamente. Voglio sottolineare però che non c’era niente di artificiale e che tutto era assolutamente autentico. Se avessi voluto dissimulare nei suoi confronti, avrei agito diversamente. Sono rimasta me stessa fedelmente. Io nutro un affetto genuino per Beatrice, e continuerà essere così. Ho appreso molto da lei e, nonostante il nostro rapporto sia stato piuttosto instabile, è stata un elemento fondamentale del mio cammino di evoluzione e non posso disconoscere questo. Non ho mai immaginato che potessi vincere, Perla e Beatrice sono sempre state le contender più solidi. Tra i finalisti avrei collocato Paolo o Giuseppe, non ho mai nemmeno considerato l’idea che potessi fare parte dei finalisti. Avrei certo sperato di vincere, però il mio grande trionfo è stato il momento in cui ho oltrepassato la porta rossa in settembre”.