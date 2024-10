Nel marzo 2017, Cheryl Cole e Liam Payne hanno accolto il loro primogenito, Bear Payne. Il noto cantante degli One Direction prima della tragica morte, avrebbe condiviso la gioia della nascita attraverso un post sui social media, esprimendo la sua emozione: “Non potrei essere più felice di dare il benvenuto al mio bambino. Questo è un momento che porterò nel cuore per sempre ed è il ricordo più prezioso della mia vita. Io e Cheryl siamo al settimo cielo.”

Liam Payne rivela le ultime parole al figlio Bear in un video toccante

Tuttavia, alcuni mesi dopo, la coppia ha annunciato la loro separazione. In un comunicato, hanno rivelato: “Siamo tristi di comunicarvi che ci siamo separati. È stata una scelta difficile da prendere. Ci teniamo ancora molto l’uno all’altra come famiglia e saremo genitori molto presenti. Il nostro bambino è la nostra priorità e chiediamo rispetto per la sua privacy mentre affrontiamo questa situazione insieme.”

Liam Payne, le ultime parole al figlio Bear: il video

@joysparkleshine Liam Payne Says His Son is His Mini Me Right Before Passing 💔🥺 RIP Liam Payne’s 911 Audio Call Released Right Before His Passing RIP 💔🥺Liam Payne Says His Son is His Mini Me Right Before Passing #liam #liampayne #rip #onedirection #onedirectionvideos #onedirectionreunion #liampayneedit #bearpayne #1d #911 #fyp #foryou #foryourpage #foryoupage #fypシ #news #breaking #breakingnews #trending #viral #omg #wow #celebrity #celebritynews #celebritygossip #gossip ♬ original sound – Joy

Nonostante la rottura, Cheryl e Liam hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene del loro bambino, dimostrando di essere genitori attenti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Liam sperava in una riconciliazione: “Una fonte ha rivelato che Liam desiderava un ‘nuovo inizio’ con Cheryl, considerandola una ‘madre straordinaria’ e voleva mostrarle i suoi progressi personali.” Recentemente, i fan di Liam su TikTok e diverse testate giornalistiche hanno condiviso un video in cui il cantante parla del suo piccolo. Ha dichiarato: “Cresce rapidamente. Anche se ultimamente non l’ho visto, non vedo l’ora di passare del tempo con lui. È così grande e assomiglia tanto a me. È fortunato ad avere una vita così bella, grazie a sua madre.”