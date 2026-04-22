Un'immagine che ha fatto il giro del mondo e che ha scatenato ovunque indignazione: la punizione di Israele.

Shock in Libano, con l’immagine di un soldato israeliano che distrugge una statua di Gesù che ha fatto il giro del mondo, scatenando indignazione. Il soldato è stato identificato, ecco la decisione di Israele.

Libano, statua di Gesù distrutta da un soldato israeliano

Un soldato israeliano dell’IDF è stato immortalato mentre, con una mazza o un ‘ascia, colpisce la testa di una statua di Gesù in Libano.

L’immagine, che ha fatto il giro del mondo, ha scatenato indignazione. L’episodio per l’esattezza si è verificato nel villaggio cristiano di Debel, nel sud del Paese ed è stato ripreso da un altro soldato. Poco dopo la diffusione dell’immagine, l’IDF ne ha confermato l’autenticità. Questa la decisione presa nei confronti del soldato.

Libano, soldato IDF distrugge una statua di Gesù: la punizione di Israele

Ha scatenato indignazione a livello internazionale l’immagine di un soldato IDF che colpisce, con una mazza o un’ascia, la testa di una statua di Gesù. L’esercito israeliano ha definito l’atto come “incompatibile con il valore delle nostre truppe.” I responsabili sono stati identificati, sia dunque chi ha colpito la statua e chi lo ha ripreso.

Entrambi sono stati rimossi dal servizio operativo e condannati a 30 giorni di detenzione militare. L’IDF ha inoltre collaborato con la comunità cristiana del posto per sostituire la statua distrutta.