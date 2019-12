Ecco chi è la pornoattrice Veronica Rossi, fan di Matteo Salvini nonché grande religiosa: le parole della donna e le sue rivelazioni

Veronica Rossi è un’attrice hard di 58 anni, che vanta una carriera amatoriale alle spalle di circa 20 anni. Cresciuta a Genova, la donna definisce gli uomini del suo territorio con parole non troppo virili, chiamandoli “mosci e privi di ogni fantasia erotica, frettolosi e sbrigativi”. Secondo lei, dunque, gli uomini genovesi “non sono abbastanza porci”.

L’attrice ha inoltre dichiarato di sentirsi veramente amata solo quando scende al Sud. Qui, sempre secondo il suo parere, gli uomini sono davvero focosi e insaziabili, proprio come piace a lei. La reginetta hard del capoluogo ligure ha inoltre confessato di venire contattata sempre più frequentemente da slavi, che le chiedono le cose più bizzarre. “Per la gran parte si tratta di giovani laureati e con una buona posizione sociale.

Questi amano però trasgredire, accontentando la loro padrona Veronica”.

Veronica Rossi si racconta

Pur praticando il sesso ogni giorno, Veronica Rossi si è detta una grande religiosa. “Vado in chiesa ogni domenica, mentre una volta l’anno mi reco in pellegrinaggio dalla Madonna di Medugorje a chiedere la grazia per me e per le persone che amo”. Tra queste figura anche niente meno che l’ex ministro Matteo Salvini, per il quale la donna ha confessato di aver pregato sia per lui, sia per il suo ruolo istituzionale. “Non potrei mai andarci a letto, ma per me Salvini è un mito. Lo considero come un dio e verso una divinità non si possono fare pensieri impuri”, ha precisato ancora la pornodiva.





Veronica ha infine confessato che le proprie preferenze vanno senz’altro agli italiani, mentre gli uomini di colore le fanno paura.

In occasione di una fiera erotica in Spagna aveva di fatto rifiutato un approccio del genere, ribadendo che preferisce “la stecca di cioccolata bianca a quella al fondente o al latte”.