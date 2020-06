Andreas Muller e Veronica Peparini si scambiano frasi d'amore su Instagram: un amore che sembra non conoscere ostacoli.

In occasione del 24esimo compleanno del ballerino e vincitore di ‘Amici 16‘ Andrea Muller, la compagna Veronica Peparini ha voluto lasciargli un pensiero affettuoso su Instagram per ricordargli quanto lo ami e quanto sia felice di stare con lui. La coppia Muller-Peparini è sempre apparsa molto affiatata e, sin dagli inizi, è riuscita a sorprendere tutti.

Andreas Muller e Veronica Peparini

Con le seguenti parole ha voluto fare gli auguri ed esprimere tutto il suo amore la maestra di ‘Amici Speciali’ al compagno su Instagram: “Auguri, Vita mia. Mi piace saper distinguere questo sorriso da tutto!”. Andreas non ha tardato a rispondere a veronica e il suo messaggio mette in risalto lo stupore del ballerino dinanzi a parole così belle e forti: “Wow! La frase mi uccide! Ti amo”. I commenti e i post dei due sono stati riempiti di like anche da parte di personaggi noti, ad esempio da Luca Zanforlin.

I ringraziamenti di Andreas

Subito dopo, il ballerino ha scritto un messaggio pure sul suo profilo facendo riferimento anche a quanto sta accadendo in America dopo la morte di George Floyd: “Siamo a 24 . 74 anni che si festeggia la Festa della Repubblica. E oggi si combatte contro una battaglia molto grande, aderisco pienamente a quello che sta accadendo e spero le cose cambino, volevo solamente metterci la faccia per ringraziarvi dei tantissimi messaggi. Happy BDay to me!”.

Dunque, non si può negare che Muller abbia vissuto alla grande il giorno del suo compleanno e i suoi fans sono contenti che, dopo le tante polemiche sulla relazione fra lui e la Peparini, possano viverla in tutta serenità alla luce del sole.