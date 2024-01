A distanza di qualche tempo dall’abbandono di Amici, Mew ha vuotato il sacco. La ragazza e il fidanzato Matthew hanno deciso di lasciare la scuola da un giorno all’altro, ad un passo dal Serale. La cantante si è sbilanciata anche su Maria De Filippi.

Amici: Mew vuota il sacco su Maria De Filippi

Con un video affidato ai social, Mew ha parlato dell’addio ad Amici. La cantante ci ha tenuto a rompere il silenzio per smentire tutte le voci che circolano sull’abbandono. Lei e il fidanzato Matthew hanno deciso di lasciare la scuola per motivi che non hanno nulla a che fare con il ‘sesso libero’ o una gravidanza in corso. La ragazza si è sbilanciata anche su Maria De Filippi.

Cosa ha detto Mew su Maria De Filippi?

In merito alla De Filippi, Mew ha dichiarato:

“Se penso ad Amici, penso a Maria. Lei è una donna incredibile che mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento. Mi ha dato l’appoggio di cui avevo bisogno e soprattutto mi capisce. Per questo il rapporto che abbiamo lo porterò sempre nel cuore”.

Con queste parole, l’ex allieva ha anche smentito una lite con la conduttrice.

Perché Mew ha lasciato Amici?

Mew ha spiegato di aver lasciato Amici perché la depressione è tornata nella sua vita. In un primo momento ha provato a gestire la cosa, poi è crollata. Vivere una problematica del genere davanti alle telecamere è impossibile, così ha preso la decisione di abbandonare il talent. Matthew non ha fatto altro che seguirla.