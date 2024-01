La cantante ha deciso di spiegare ai propri fan le ragioni che l’hanno portata a prendere una delle decisioni più sentite della sua carriera, lasciare la scuola di Amici.

Mew parla dell’addio ad Amici

Valentina Turchetto ha abbandonato il programma insieme al compagno Matthew poco dopo Natale. La spiegazione fornita dalla produzione era sta semplicemente di “motivi personali“. Ora, con un video postato su Instagram, è la ragazza a condividere con il pubblico le proprie ragioni. “La depressione è saltata fuori nel momento più bello della mia vita” ha raccontato.

Una scelta difficile

La 24enne ha ammesso di aver vissuto un periodo difficile all’interno del talent show, durante il quale ha dovuto fare i conti con “pensieri oscuri“. “La depressione si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare” ha confessato, aggiungendo di aver lasciato il programma di Canale 5 per prendersi cura della propri salute mentale. Si è poi rivolta ai fan lanciando un importante appello: “La salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità e chi ne soffre sa quanto è difficile essere lontani dai cari. Questo per dire abbiate il coraggio di dire tutto, anche il male, di non pensare che i vostri dolori siano condanne“. Nelle sue parole continua comunque a risplendere una luce di speranza, pensando al dono che ha ricevuto. “La mia voce continuerà a salvarmi” conclude.

Lo sfogo

“Ho letto tante cose in questi giorni” ha dichiarato nel lungo video sui social “ho deciso di fare questo video per condividere con voi questa scelta difficile e positiva. Il percorso ad Amici è bello quanto impegnativo, ogni passo lì dentro è delicato“. “Entrare ad Amici è stata una salvezza” ha affermato, aggiungendo di aver ricevuto moltissimo appoggio da tutti, soprattutto dalla padrona di casa Maria De Filippi. “Sono entrata da nessuno, ne sto uscendo consapevole dei miei limiti e di come fare a superarli” ha poi spiegato.