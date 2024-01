Marco Maccarini, ex prof di Amici: l’aneddoto su Maria e Andreas Muller

Marco Maccarini è tornato a parlare della sua avventura come prof di Amici, svelando un aneddoto su Maria De Filippi e Andreas Muller. Pare che il docente sia stato allontanato a causa di una frase detta al ballerino ma riportata in modo sbagliato alla conduttrice.

Ospite del podcast Umani molto Umani, Marco Maccarini è tornato a parlare della sua avventura come prof di canto ad Amici. Era il 2015 e lui si trovava molto bene nella scuola di Maria De Filippi. Un giorno ha detto una frase di incoraggiamento ad Andreas Muller, che all’epoca era un allievo, ed è scoppiato il caos. Il ballerino ha cambiato le sue parole e la sua esperienza come docente si è interrotta.

Marco Maccarini ha raccontato:

“Una sera ero a cena con Kledi ed è passato un ballerino che era letteralmente in lacrime, si trattava di Andreas Muller. Kledi lo chiama e gli dice ‘Non devi prendertela in questo modo’. Allora sono intervenuto anche io e gli ho detto ‘tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cosa sono accentuate anche dallo spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti, devi immergerti in questo spettacolone'”.