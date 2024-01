Mew è tornata a parlare dell’addio ad Amici di Maria De Filippi. La cantante ha deciso di lasciare la scuola insieme al fidanzato Matthew. E’ vero che hanno preso questa scelta per essere liberi di fare “sesso”? L’artista ha vuotato il sacco.

Amici, Mew vuota il sacco: l’abbandono è legato al “sesso”?

Via social, Mew è tornata a parlare dell’abbandono di Amici 23 insieme a Matthew. La cantante ha spiegato che il loro addio è da ricollegare ad un malessere interiore che non riuscivano più a sopportare. Poi, ha voluto smentire alcune delle teorie più assurde che sono circolate sulla loro scelta. Una di queste li vedeva lasciare la scuola per essere liberi di fare “sesso“.

Amici: Mew smentisce la notizia sul “sesso”

Rispondendo ad un utente che le faceva notare di aver cancellato il commento sul “sesso”, Mew ha candidamente smentito questa teoria. L’ex cantante di Amici ha replicato:

“Ho eliminato il suo commento perché arrivare a pensare che due giovani lascino un’opportunità come quella che ti dà Amici per avere la libertà di chi***re è da pazzi psicopatici”.

Il commento di Mew ha trovato d’accordo Matthew, che ha piazzato un bel like.

La versione di Mew sull’abbandono di Amici

In merito all’addio ad Amici, Mew ha chiarito: