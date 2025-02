Un secolo di accoglienza e cultura

L’Università per stranieri di Perugia, con il suo centenario, rappresenta un faro di accoglienza e diversità culturale in Italia. Durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato come l’istruzione superiore non solo formi professionisti, ma anche cittadini del mondo. “Nessuno qui è straniero, gli studenti sono tutti a casa propria”, ha affermato, evidenziando l’importanza di un ambiente accogliente per il dialogo interculturale.

Il valore della diversità

Mattarella ha messo in luce come le diversità culturali siano una ricchezza per la società. In un mondo segnato da conflitti e divisioni, l’istruzione deve fungere da ponte per la pace e la collaborazione. L’Università per stranieri di Perugia, con la sua missione di promuovere la lingua e la cultura italiana, si inserisce perfettamente in questo contesto. La sua storia è costellata di eventi significativi, dall’oppressione delle dittature ai processi di integrazione europea, dimostrando come l’istruzione possa contribuire a un futuro migliore.

Un futuro di opportunità

Il presidente ha anche richiamato l’attenzione sulle sfide contemporanee, invitando le istituzioni accademiche a guidare gli studenti nella scelta di percorsi che favoriscano la pace e la comprensione reciproca. In un’epoca di rapidi cambiamenti, l’Università per stranieri di Perugia si propone come un luogo di riflessione e crescita, dove le diversità non sono solo tollerate, ma celebrate. La cultura, come ha sottolineato Mattarella, è il comune denominatore che unisce le diverse esperienze e storie, rendendo l’istruzione un potente strumento di trasformazione sociale.