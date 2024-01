Home > Video > L'importanza della scuola L'importanza della scuola

“La scuola è una risorsa importantissima, non solo per la cultura” @iamartuccia09 risponde a una curiosità di un utente per quanto riguarda sua figlia. Data la sua disabilità, Marta ha un suo percorso scolastico da seguire, ma ciò non le impedirà di imparare cose nuove e socializzare con ragazzi della sua età. Un discorso toccante, cosa ne pensate?