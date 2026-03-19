Linfonodi del collo ingrossati: sintomi, cause, rimedi e cosa prendere

Quando i linfonodi del collo si presentano ingrossati, nella maggior parte dei casi è il segnale che il nostro organismo sta reagendo a un’infezione. Il sistema immunitario è in piena attività e i globuli bianchi stanno combattendo contro virus, batteri o altri agenti patogeni.

Linfonodi del collo ingrossati: cosa succede davvero nel corpo

Le cause possono essere diverse, spesso legate a infezioni comuni, ma in alcune situazioni possono nascondere condizioni più serie; proprio per questo è sempre importante affidarsi a un medico per una valutazione precisa. Durante una visita, non è insolito che il medico palpi il collo per controllare lo stato dei linfonodi. Può capitare che risultino gonfi e anche doloranti. Quando accade, significa che all’interno del corpo è in corso una vera e propria difesa immunitaria. Come avviene per i noduli tiroidei, anche i linfonodi possono essere monitorati con una semplice ecografia. Ma cosa sono esattamente? I linfonodi sono piccole ghiandole, grandi più o meno come un fagiolo, distribuite lungo i vasi linfatici. Hanno un ruolo fondamentale: filtrano gli agenti patogeni, producono linfociti, regolano il sistema linfatico e agiscono come una vera barriera contro le infezioni.

Linfonodi del collo ingrossati: sintomi e origini del gonfiore

Il gonfiore e il dolore non sono gli unici segnali. Quando i linfonodi sono attivi, può aumentare anche la sensibilità del collo. I sintomi cambiano in base alla causa, ma tra i più frequenti si riscontrano febbre alta, brividi, perdita di appetito, tachicardia, sudorazione intensa, debolezza, rigidità del collo e difficoltà respiratorie, insieme a una sensazione di calore nella zona interessata. Nella maggior parte dei casi, soprattutto quando i linfonodi sotto il mento o la mandibola si ingrossano, si tratta di condizioni benigne legate a infezioni: in questi casi si parla di linfonodi reattivi. Un semplice raffreddore o un mal di gola possono bastare a farli aumentare di volume, per poi farli tornare normali una volta guariti. La tonsillite porta con sé febbre e dolore alla gola, la mononucleosi aggiunge una forte stanchezza, mentre l’otite provoca dolore all’orecchio spesso accompagnato da febbre. Anche un ascesso dentale può causare gonfiore nella zona mandibolare insieme al dolore. Oltre alle infezioni, le cause possono includere lesioni, artrite reumatoide o, più raramente, forme tumorali: in questi casi si parla di linfoadenopatia, cioè un ingrossamento legato alla presenza di cellule anomale. Esistono poi cause meno comuni come rosolia, morbillo, citomegalovirus, tubercolosi, sifilide, HIV, herpes, lupus e sarcoidosi.

Linfonodi del collo ingrossati: quando preoccuparsi e come intervenire

Anche se spesso non sono pericolosi, i linfonodi ingrossati non vanno mai ignorati, soprattutto se non si collegano chiaramente a un’infezione passeggera. È importante rivolgersi al medico quando il gonfiore dura più di qualche settimana, aumenta progressivamente, oppure quando i linfonodi diventano duri e poco mobili. Altri segnali da non sottovalutare sono difficoltà a deglutire o respirare, perdita di peso inspiegabile, sudorazione notturna e febbre persistente. Per arrivare a una diagnosi, il medico può prescrivere esami come analisi del sangue, ecografia, TAC o biopsia, così da individuare con precisione la causa. Per quanto riguarda i rimedi e cosa prendere, tutto dipende dall’origine del problema. Se si tratta di infezioni batteriche, vengono prescritti antibiotici; per il dolore si utilizzano analgesici, mentre gli antinfiammatori aiutano a ridurre il gonfiore. In generale, è fondamentale mantenere una buona idratazione per favorire il drenaggio linfatico. Nella maggior parte dei casi, una volta risolta l’infezione, i linfonodi tornano alla normalità, anche se possono volerci diverse settimane. Nei casi più complessi può essere necessario un intervento per drenare liquidi in eccesso, mentre se la causa è tumorale si procede con chirurgia, seguita eventualmente da radioterapia o chemioterapia, a seconda della situazione. Accanto alle cure mediche, alcuni accorgimenti possono aiutare: gli impacchi caldi alleviano il dolore e il riposo favorisce la guarigione. È invece importante evitare di schiacciare o manipolare i linfonodi, perché questo può aumentare l’infiammazione e rallentare il recupero.