Un dolore profondo per la perdita di un amico

Lino Banfi, noto attore e comico italiano, esprime il suo immenso dolore per la scomparsa di Papa Francesco, con il quale aveva instaurato un legame profondo e sincero. “È come se avessi perso un fratello”, afferma Banfi, sottolineando la coincidenza del giorno con il compleanno di sua moglie Lucia, che avrebbe compiuto 86 anni.

Questo momento di tristezza è amplificato dalla memoria di un’amicizia che ha arricchito la sua vita.

Un legame speciale attraverso la poesia

Qualche settimana prima della sua scomparsa, Banfi aveva scritto una poesia per Papa Francesco, intitolata “Vamos! Si torna a Santa Marta”, pubblicata su Famiglia Cristiana. L’attore ricorda con affetto come il Papa avesse riso leggendo i versi, consapevole del talento di Banfi nel far sorridere le persone. Nonostante le sue condizioni di salute, il Papa mostrava segni di miglioramento e Banfi sperava di poterlo incontrare nuovamente per festeggiare insieme il lieto evento della nascita del bisnonno d’Italia.

Ricordi indelebili e messaggi speciali

Banfi custodisce nel suo cuore numerosi ricordi legati agli incontri con Papa Francesco. Tra questi, un messaggio vocale che il Papa gli aveva inviato per i suoi 88 anni, in cui lo scherzava dicendo: “Andiamo bene, sei come i principi, fai il compleanno per tre giorni, sei furbo”. Questo scambio di affetto ha cementato un’amicizia che, secondo Banfi, stava crescendo sempre di più. L’attore racconta di come, inizialmente, avesse dubitato della chiamata, pensando potesse trattarsi di un imitatore, ma alla fine ha avuto la fortuna di parlare direttamente con il Papa, condividendo con lui la sua vita e la mancanza della moglie.

Un’amicizia che trascende il tempo

La commozione di Lino Banfi nel ricordare Papa Francesco è palpabile. La loro amicizia, nata in momenti di gioia e di difficoltà, rappresenta un legame che trascende il tempo e lo spazio. L’attore ha condiviso un’immagine su Instagram che lo ritrae con il Papa, descrivendola come un premio Oscar, simbolo di un rapporto autentico e sincero. La perdita di Papa Francesco lascia un vuoto non solo nel cuore di Banfi, ma in quello di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo.