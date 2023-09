Lionel Messi torna in Argentina per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Roma, 6 set. (askanews) – Dopo un grande inizio di carriera nella Major League Soccer Lionel Messi è tornato in Argentina per giocare con la Nazionale nel lungo cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Nelle immagini lo si vede parlare a bordo campo con il giocatore Javier Mascherano e con Claudio Tapia, presidente della Federazione calcistica argentina.

Dopo aver guidato la squadra alla conquista della Coppa del Mondo in Qatar, la superstar 36enne ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera con l’Inter Miami. Molti si chiedono se continuerà a giocare fino ai prossimi Mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. In un’intervista rilasciata a luglio scorso il giocatore ha ammesso di non avere un’idea chiara di quando intende mettere fine alla sua carriera internazionale. “Succederà quando succederà”, ha detto ai media argentini. “Dopo aver vinto tutto, voglio godermi il momento e aspettare che il tempo mi dica quando sarà il momento. Logicamente, vista la mia età, ci si aspetterebbe che sia presto, ma non lo so con certezza”.

Il manager dell’Argentina Lionel Scaloni ha garantito che un posto nella squadra del 2026 sarà a disposizione di Messi, se lo vorrà.