Acceso diverbio tra un prete e i suoi fedeli a Milazzo, Sicilia, in occasioni delle celebrazioni dedicate a San Giovanni. Sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri. Ecco cosa è successo.

Milazzo, lite tra prete e fedeli davanti alla chiesa: carabinieri sul posto

Ieri sera, nel corso dei preparativi per la festa dedicata a San Giovanni, a Milazzo è andata in scena una lite tra il prete e i fedeli.

Secondo quando si apprende, il parroco e i fedeli è da anni che non trovano un accordo su come organizzare le celebrazioni. La discussione si è accesa così tanto che sono dovuti intervenire i Carabinieri. La festa, prevista per il 24 giugno, potrebbe anche saltare.

Milazzo, lite tra prete e fedeli davanti alla chiesa: un ferito

Durante l’acceso diverbio di ieri sera a Milazzo per l’organizzazione della festa di San Giovanni, tra prete e fedeli, un ragazzo è rimasto ferito. In un post la Parrocchia ha poi scritto quanto segue: “dopo un confronto siamo qui, tutti, per prenderci la responsabilità sul futuro di questa festa. Proveremo tutti a essere più propositivi affinché si possa organizzare tutto per tempo. Ci siamo dati appuntamento per il triduo e per il 24. Non ci si deve ‘scandalizzare’ la discussione serrata se necessaria per capirci di più.”