Shock a bordo strada nel barese, un prete ha investito una donna del 118 e poi è fuggito via. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Shock a bordo strada: prete investe donna del 118 e fugge via

Shock in provincia di Bari, un prete la sera del 2 aprile scorso ha investito una donna del 118 sulla strada che collega Turi e Putignano e poi è fuggito via. La donna, 32 anni, secondo le prime ricostruzioni si trovava in sella alla sua moto quando l’auto guidata dal sacerdote l’ha fatta finire fuori strada fino a impattare contro un muretto a secco. Il prete, come detto, non si sarebbe fermato per soccorrerla.

Morta Fabiana Chiarappa

La soccorritrice del 118, Fabiana Chiarappa, è morta dopo essere stata investita da un prete nel barese. La donna, originaria di Cellamare, lavorava nella postazione del 118 di Turi ed era anche una giocatrice di rugby per la Bears Rugby Capurso. Il prete è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso ed è già stato ascoltato dalla pm titolare del fascicolo, Ileana Ramundo.