Francesca muore in autostrada e il marito non si accorge di nulla: una famigl...

Una tragedia sconvolgente ha coinvolto Francesca Ferrari, 55 anni, di Pescara. La donna muore tragicamente domenica sull’autostrada A25, vicino a Popoli, mentre era in moto con il marito, Lucio Di Giovanni, 61 anni, alla guida.

Muore in moto in autostrada, il marito non si accorge di nulla

Un destino crudele ha trasformato una tranquilla domenica di sole in una tragedia: Francesca Ferrari, 55 anni, di Pescara, ha perso la vita in un terribile incidente motociclistico lungo l’autostrada A25, nei pressi della galleria del casello Bussi-Popoli.

In sella con il marito Lucio, insieme a un gruppo di amici, stava percorrendo la strada abruzzese quando, in un attimo, la moto sarebbe stata tradita dal vento, scaraventandola a terra. Nonostante i tempestivi soccorsi dell’ambulanza del 118 di Popoli Terme, per Francesca non c’è stato nulla da fare, e la morte è sopraggiunta sul colpo.

La donna sarebbe rimasta intrappolata nel guardrail mentre la BMW 1600 procedeva a velocità elevata. Il marito, non rendendosi conto di quanto stesse accadendo, ha proseguito la sua corsa fino a Pratola Peligna, per poi tornare indietro per capire cosa fosse successo. A quel punto si è resto conto che il corpo della donna era stato straziato dalle lamiere del guardrail.

La polizia stradale di Pratola Peligna, che sta conducendo le indagini, ha confermato che nessun altro veicolo è stato coinvolto. Il marito, Lucio, seppur coinvolto nell’incidente, non ha riportato gravi danni. L’uomo, 60 anni, è ora indagato per omicidio stradale, con la Procura di Pescara che ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Muore in moto in autostrada, il marito non si accorge di nulla: avevano già perso due figli

Francesca era una madre distrutta, una moglie che cercava di tenersi in vita aggrappandosi all’amore. Negli ultimi cinque anni, la sua esistenza era stata segnata da dolore e perdita: prima la morte del figlio Lorenzo, 25 anni, stroncato da una malattia incurabile; poi la tragedia di Marco, 19 anni, tragicamente scomparso nel 2023 in un incidente in scooter sul lungomare di Pescara. E ora, anche lei, vittima della stessa passione per le moto che aveva unito padre e figlio.