Un grave incidente stradale, tra un minibus ed un furgone, si è verificato intorno alle 14 sulla statale 194, nel comune di Carlentini, in provincia di Siracusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone rimaste intrappolate tra le lamiere dei veicoli coinvolti nello schianto.

Schianto tra bus e furgone sulla Statale 194

L’incidente stradale ha avuto luogo intorno alle 14 di oggi, lunedì 17 marzo, sulla statale 194, nel tratto di Cannellazza, a Carlentini, in provincia di Siracusa. A essere coinvolti sono stati un minibus a nove posti e un furgone cassonato.

Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli si sono scontrati frontalmente in un impatto devastante che ha provocato la morte di almeno tre persone, tutte residenti a Adrano, in provincia di Catania. Pare che uno dei veicoli abbia invaso parzialmente la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’altro mezzo, e tra le possibili cause si ipotizza una disattenzione dovuta alla stanchezza. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre le persone rimaste intrappolate tra le lamiere, mentre l’elisoccorso ha trasportato i feriti più gravi in ospedale.

Schianto tra bus e furgone sulla Statale: drammatico bilancio di morti e feriti

Le vittime dell’incidente stradale nel Siracusano salgono a tre, mentre i feriti sono sette, di cui quattro in gravi condizioni.

Le persone decedute sono Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54 anni, e Salvatore Pellegriti, 56 anni. Tutti e tre erano lavoratori agricoli di una ditta catanese, impegnati nella raccolta delle arance per un’azienda di Adrano. Quattro delle persone ferite versano in gravi condizioni, mentre altri tre passeggeri hanno subito lesioni più lievi.

Nel frattempo, la statale 194 è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rilievo da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.