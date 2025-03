Incidente in autostrada a Milano: caos e traffico bloccato per km

Incidente in autostrada a Milano: traffico in tilt e code di oltre 3 km

Incidente questa mattina alle porte di Milano che ha coinvolto un mezzo pesante. Si registrano code di oltre 3 km.

Nei pressi di Milano la settimana sulle strade è iniziata malissimo, prima un incidente lungo la Tangenziale Ovest che ha provocato almeno 7 km di coda in direzione Nord, poi un altro sinistro, che ha coinvolto un messo pesante, vicino a Melegnano. L’incidente si è verificato attorno alle ore 9.30 di questa mattina e sono registrate code di 3 km tra il bivio A1/A58 e il bivio A1/Tangenziale Ovest. Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a San Giuliano per raggiungere il capoluogo lombardo.

Incidente in autostrada a Milano: ci sono feriti

Sul luogo dell’incidente sono arrivati subito i soccorsi, ambulanza, automedica ed elisoccorso. Risultano quattro le persone che sono rimaste ferite durante il sinistro, si tratta di quattro uomini di età compresa tra i 25 e 52 anni. Al momento non si conoscono le loro condizioni mediche. Al momento, inoltre, non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.