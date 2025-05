Un 20enne perde la vita in una rissa, un altro giovane è in gravi condizioni.

Un tragico evento nel Trevigiano

Una serata di divertimento si è trasformata in un dramma nel Trevigiano, dove una lite tra una decina di giovani ha portato alla morte di un ragazzo di 20 anni e al ferimento di un altro giovane, di 22 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 4, nei pressi della discoteca Baita, a Lago di Castelfranco Veneto.

La dinamica della rissa

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, i giovani coinvolti si trovavano all’interno del locale e la lite potrebbe essere scoppiata sulla pista da ballo, per poi degenerare all’esterno. Le forze dell’ordine hanno già fermato due coetanei della vittima, portandoli in caserma per chiarire il loro ruolo nell’accaduto. Gli investigatori stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione e per identificare tutti i partecipanti alla rissa.

Le conseguenze di una serata di festa

La vittima, originaria della provincia di Padova, ha perso la vita a causa delle ferite riportate durante la colluttazione. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di intrattenimento e sull’uso di violenza tra i giovani. Le autorità locali stanno intensificando i controlli nelle discoteche e nei locali notturni per prevenire simili episodi in futuro. La comunità è scossa da quanto accaduto, e si attende che le indagini portino a una rapida risoluzione del caso.