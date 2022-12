Il mercato digitale è ormai divenuto il “luogo” preferito per comprare prodotti e servizi, con gli utenti che quotidianamente trascorrono ore sulle piattaforme di shopping online per ricercare ciò di cui hanno bisogno, scegliendo questi siti sempre con maggiore frequenza rispetto alle classiche modalità di acquisto in negozio. Una circostanza che riguarda tutti i settori, compreso quello farmaceutico, un comparto che, però, vive di alcune criticità direttamente collegate alle tipologie di bene che offre.

Comprare online un farmaco o un prodotto per la cura della persona, infatti, deve essere un’attività da portare avanti con la massima attenzione per evitare il rischio di selezionare un prodotto che non risponde alle nostre esigenze di salute, con il pericolo che possa anche essere potenzialmente nocivo per il nostro organismo. In questo senso, la piena conoscenza e l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie a un acquisto consapevole sono variabili fondamentali e prioritarie.

Il Live Shopping di Farmacie Italiane: una consulenza digitale a 360°

A comprendere pienamente questo aspetto ci ha pensato il Gruppo Farmacie Italiane che ha realizzato un progetto innovativo e al passo con le nuove abitudini degli utenti. Attraverso la creazione di una pagina dedicata alla web tv presente nel loro sito e-commerce Farmacia Loreto, il Gruppo ha realizzato il primo Live Shopping dedicato alla farmaceutica, con dirette video condotte da farmacisti e professionisti del

settore, che grazie alle loro conoscenze e competenze sono in grado di illustrare tutte le caratteristiche di un determinato prodotto, offrendo la possibilità agli utenti di poter interagire e acquistare in tempo reale.

Una vera e propria consulenza digitale a 360 gradi che ha l’obiettivo di trasferire la classica customer experience del negozio fisico nell’ambiente digitale, in un diretta streaming durante la quale vengono coniugati elementi di intrattenimento e di coinvolgimento degli utenti, che potranno fugare i propri dubbi e incertezze sui prodotti presentati, inviando dal vivo le domande attraverso la chat, avendo anche a

disposizione codici sconto a durata limitata offerti durante la diretta.

Il progetto, portato avanti in collaborazione con la piattaforma di livestream shopping Marlene, ha preso il via lo scorso 18 novembre, con il primo evento live di Farmacia Loreto, shop online del gruppo, nel quale è intervenuta una specialista del noto marchio di dermocosmesi Filorga, facendo registrare numeri più che

positivi, a dimostrazione del grande interesse da parte dei consumatori nei confronti di questa iniziativa originale e in linea con l’enorme crescita dell’e-commerce farmaceutico. Analizzando i dati, infatti, sono stati 7 mila gli utenti che si sono collegati all’evento, mentre le visualizzazioni hanno raggiunto le 30 mila unità, grazie alla possibilità del replay. Nelle 24 ore comprensive della diretta, sono stati effettuati 6400 acquisti nello store online con il tasso di conversione che è cresciuto del +180%, con risvolti positivi anche a livello di vendite nei negozi, con un +135% nelle 48 ore successive, grazie anche al coupon sconto offerto durante il live valido sia per l’e-commerce che per gli store fisici.

Dietro il successo di questo progetto, la componente interattiva e partecipativa ricopre il ruolo da protagonista. Nel Live Shopping, infatti, il tempo di visualizzazione medio è stato di 10 minuti e le interazioni hanno toccato quota 8000. Il Gruppo Farmacie Italiane ha dato appuntamento ai propri utenti al prossimo 5 dicembre, con il secondo

Live Shopping che andrà in diretta come di consueto sulla Web TV Farmacia Loreto.

Gruppo Farmacie Italiane, una realtà consolidata

Gruppo Farmacie Italiane è una delle più grandi catene di farmacie e parafarmacie in Italia, con 49 farmacie

e 16 parafarmacie presenti su tutto il territorio, leader del settore farmaceutico, con uno staff di circa 800

profili professionali pronti a rispondere alle esigenze di salute dei propri clienti.

Con una vision basata sull’omnicanalità e sulla gestione sinergica dei vari punti di contatto online e offline, il Gruppo è presente anche in rete, con l’e-commerce della Farmacia Loreto, store online che da 20 anni è un punto di riferimento per gli utenti e offre un catalogo di oltre 200 mila prodotti dermocosmetici, farmaci da banco, parafarmaci, integratori alimentari e dispositivi medici.

Credendo fortemente nell’innovazione tecnologica e nell’importanza di informare correttamente e completamente il consumatore, stringendo con lui un rapporto saldo e duraturo, Farmacie Italiane offre l’opportunità di poter richiedere consulenze nutrizionali specifiche sul proprio portale, e ha predisposto di recente una serie di novità quali programmi fedeltà, customer care dedicato e, per l’appunto il Live Shopping.