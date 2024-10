Lodovica Comello è stata invitata nell’ultima puntata del programma pre-serale “Chissà chi è”, condotto da Amadeus su Nove. Nell’occasione, la conduttrice e speaker radiofonica, nei panni di “Ignoto”, ha condiviso un episodio doloroso legato a una storia d’amore che l’ha segnata alcuni anni fa. L’ironia tintinnante delle sue parole riguardo all’infedeltà del suo ex fidanzato ha strappato sorrisi anche al pubblico in studio. Amadeus ha poi commentato la sua testimonianza.

Lodovica ha narrato una disavventura collegata al suo primo tatuaggio, che ha realizzato sotto il collo: «Questa esperienza è stata una delle mie prime vere delusioni. Era un regalo per il mio diciottesimo compleanno e ho deciso di farmi il tatuaggio. Quel giorno così significativo, fui accompagnata dal mio ragazzo, che per motivi di riservatezza chiameremo “M”. Non lo saluteremo nemmeno». Amadeus, visibilmente interessato, ha risposto: «Se non se lo guadagna, non lo salutiamo».

Proseguendo con il racconto, Lodovica ha aggiunto: «Mentre stavo facendo il tatuaggio, mi ha detto: “Scendo un attimo, arriva un mio amico”. Dopo un po’ è tornata non lui, ma la mia migliore amica, che casualmente si trovava nei paraggi. Con un’espressione molto imbarazzata mi ha informata di averlo visto baciarsi con un’altra ragazza sotto al palazzo. È stata una delusione enorme, ma ho deciso di comportarmi da persona matura, completando il tatuaggio senza rivolgerti alcuna parola. Ho parlato della situazione solo dopo aver pagato».

Amadeus ha commentato in modo sarcastico la reazione di Lodovica Comello, che dal 2015 è unita in matrimonio con il produttore Thomas Goldschmidt, incontrato durante le riprese di “Violetta”. Alla fine del suo racconto, Lodovica ha fatto il gesto delle corna, a cui Amadeus ha replicato: «Ma è stato davvero un pezzo di…».