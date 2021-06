Lombardia: Arbra premiata per progetto formazione finanziato da Formazienda

Roma, 11 giu. (Labitalia) – Regione Lombardia assegna il premio 'L’impresa oltre l’impresa' ad Arbra Formazione che, grazie al finanziamento dei piani formativi erogato dal Fondo Formazienda, ha professionalizzato 2 mila operatori delle Rsa lombarde contro il Covid nel momento più acuto dell’emergenza sanitaria.

Il premio è stato istituito dall’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, in collaborazione con il Sole 24 Ore, per valorizzare l’impegno delle imprese lombarde nella lotta e nella gestione dell’emergenza. Tra le 20 aziende selezionate figura Arbra Formazione e la cerimonia è avvenuta ieri presso Palazzo Lombardia alla presenza del presidente, Attilio Fontana, e dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.

"Il Fondo Formazienda – spiega il direttore di Formazienda, Rossella Spada, che guida e coordina la struttura tecnica del fondo al quale aderiscono 110mila imprese per 750mila lavoratori e che nel 2020 ha stanziato risorse per 30 milioni di euro – ha previsto premialità specifiche per i progetti che miravano a sostenere il settore socioassistenziali e sociosanitario.

Un’impostazione che abbiamo reso strutturale e continuativa. La nostra sede principale è situata in uno dei territori che è stato maggiormente colpito dall’epidemia e abbiamo potuto comprendere subito l’estrema gravità della situazione. Siamo intervenuti con azioni mirate e Arbra, che opera preferibilmente nell’ambito sanitario, ha colto l’opportunità elaborando un percorso di riqualificazione per operatori, dirigenti, infermieri e medici delle Rsa che ha consentito un miglioramento delle prassi di prevenzione e di risposta contro la pandemia all’interno delle strutture che assistono gli anziani".

"Sono felice – aggiunge – che l’azione congiunta di Arbra e Formazienda sia stata riconosciuta come un’eccellenza da Regione Lombardia. È la dimostrazione del forte contributo che la formazione e la valorizzazione delle risorse umane possono fornire per la costruzione del bene comune soprattutto nelle fasi più critiche quando c’è l’urgenza di fronteggiare problematiche gravi e inedite".

Arbra è un ente accreditato presso Regione Lombardia e il Fondo interprofessionale Formazienda è provider Ecm per la formazione continua nella sanità e forma più di 9.000 lavoratori all’anno. Arbra, grazie al finanziamento di Formazienda, ha formato in aule virtuali circa 3.300 operatori di Rsa e dell’Asst del sud della Lombardia con progetti di Fad asincrona. Ha inoltre donato 50 tablet alle Rsa coinvolte consentendo anche ai dipendenti sprovvisti di usufruire del servizio. I tablets donati sono serviti in un momento successivo ai degenti che hanno potuto comunicare a distanza con i familiari.

"Siamo orgogliosi dell’importante riconoscimento ricevuto – commenta Germana Scaglioni, fondatrice di Arbra – anche perché il contesto nel quale è maturato era di grande difficoltà per le strutture Rsa. Abbiamo fatto il possibile per attivare un piano di salvaguardia rivolto agli ospiti e ai professionisti che operano all’interno dei luoghi che risultavano maggiormente esposti ai contagi".

"Un ringraziamento sentito va al Fondo Formazienda che ha mostrato da subito grande sensibilità verso il settore dell’assistenza mettendo in atto un meccanismo di premialità finalizzato a valorizzare gli enti che hanno pianificato azioni formative rivolte agli ambiti più in difficoltà a causa dell’emergenza", conclude.