Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre 2025, c’è stato un terribile incidente stradale in Lombardia, precisamente a Seregno, in Brianza, proprio al confine con Mariano Comense.

Secondo la ricostruzione di MonzaToday, una ragazza di 17 anni ha perso il controllo della propria moto, su cui viaggiava da sola, finendo sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118 e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi utili a capire l’esatta dinamica del sinistro.

Sul luogo del terribile incidente stradale, lungo via San Vitale a Seregno, sono giunti subito i soccorsi del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, la ragazza di 17 anni caduta dalla moto è morta poco dopo il trasporto in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Come detto, la polizia locale ha già effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro in cui ha perso la vita la minorenne. Sempre, oggi, in provincia di Como, è morto un 65enne caduto anch’egli dalla propria moto.