Lombardia: protocollo d'intesa per potenziare servizi polizia locale a terminal 1 Malpensa

Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Potenziare i servizi di polizia locale presso il Terminal 1 di Malpensa attualmente di competenza del solo Comune di Ferno. Lo prevede il protocollo d'intesa sottoscritto nel pomeriggio a Ferno, presso la palazzina Enac, dall'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, insieme alla prefettura di Varese, Enac, Sea e ai Comuni di Ferno, Gallarate Busto Arsizio e Vizzola Ticino.

Il documento consente un notevole potenziamento dei servizi di Polizia locale grazie al supporto che i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, in particolare dai loro comandi, forniranno a quelli di Ferno e Vizzola Ticino. Gli agenti, infatti, si impegneranno oltre il loro orario di normale servizio ed anche in orari particolari quali quelli festivi o serali. "In considerazione dell'intenso traffico dovuto alla ripresa post pandemia e all'attuale chiusura del Terminal 2 – ha affermato De Corato – occorreva mettere in atto una strategia sovra comunale il cui fulcro è la collaborazione interistituzionale.

Su richiesta del sindaco di Ferno il mio assessorato si è fatto promotore dell'iniziativa presso la prefettura di Varese che ha raccolto l'invito e ha contribuito fattivamente alla realizzazione del protocollo. Ciò perché sono necessari adeguati controlli e servizi di vigilanza, fondamentali per aumentare la sicurezza dei passeggeri in transito, della circolazione stradale, delle attività legittime di trasporto pubblico e anche di assistenza ai viaggiatori nelle aree antistanti l'aerostazione".

"Il tutto – ha aggiunto l'assessore regionale – anche in considerazione dell'aumento dei tassisti abusivi.

Fenomeno di particolare rilevanza per la sicurezza dei viaggiatori che seguo da molto tempo, anche con interventi di prevenzione e di comunicazione presso le aerostazioni". Da un lato "le disposizioni regionali rendono possibili ed auspicano le collaborazioni, ma dall'altro devono fare i conti con la carenza di personale e di risorse economiche".

In questa esperienza "assistiamo a un corale positivo impegno: promozione della Regione e della prefettura di Varese, adesione delle città di Busto Arsizio e Gallarate, intensificazione dei compiti degli operatori di Ferno e Vizzola Ticino, finanziamento da parte del gestore aeroportuale Sea, disponibilità e integrazioni della disciplina da parte di Enac.

Sono molto soddisfatto per questa sinergia istituzionale – ha concluso De Corato – e voglio ringraziare gli operatori di polizia locale. Con la loro disponibilità, infatti, ha reso possibile la realizzazione di questo progetto, utile soprattutto alle migliaia di utenti dell'aerostazione".