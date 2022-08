Lopalco non sarà candidato e Speranza la prende malissimo

L'uomo anti-covid della Puglia ed ex assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco non sarà candidato e Roberto Speranza la prende malissimo

Pier Luigi Lopalco non sarà candidato alle elezioni del 25 settembre con il centrosinistra e Roberto Speranza la prende malissimo, tanto male che Articolo 1 diffonde un comunicato al vetriolo contro le scelte dei vertici del Partito Democratico. Come spiega Open e differenza di Andrea Crisanti o Matteo Bassetti Lopalco “animale politico” lo era già: era stato assessore pugliese alla Sanità in giunta Emiliano, poi a novembre del 2021 “in polemica con lo stesso Emliano”.

Lopalco non sarà candidato con il Pd

E Lopalco aveva dato disponibilità per una candidatura con il Pd che per lui aveva caldeggiato con Enrico Letta anche il ministro della Salute e leader di Articolo 1 Roberto Speranza. “Mi sono detto disponibile alla candidatura e so che la segreteria regionale ha dato indicazioni a quella nazionale. Vediamo”. Tutto bene tranne che quella candidatura non è mai arrivata. Il Giornale ha pubblicato la nota di Articolo 1: “Avevamo proposto candidature che sono state totalmente ignorate in nome di una arroganza senza limiti, di una concezione padronale della lista.

In Puglia a parole ci è stato assicurato che ciò sarebbe accaduto, nei fatti è successo esattamente il contrario. Ne prendiamo atto”.

“Io ignorato, nemmeno un no ufficiale”

E lo stesso Lopalco ha spiegato di non essere stato contattato da alcun esponente del Pd, neanche per un no ufficiale. Ha detto ad Adnkronos: “Non ho notizie sulla mia candidatura alle elezioni politiche da quando si è aperta la crisi, la segreteria regionale di Art 1 ha fatto il mio nome come proposta di candidatura.

Tutto qui. Da allora non ho sentito più nessuno”.