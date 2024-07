Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha condiviso con i fan un video molto importante. La ragazza si è mostrata mentre affronta gli attacchi di panico, con la speranza di essere da stimolo per quanti vivono la sua stessa condizione.

Tramite il suo profilo Instagram, Chiara Capitta ha condiviso con i fan un test per lei molto importante. La figlia di Lorella Cuccarini soffre di attacchi di panico e ha affrontato la sua più grande paura: guidare da sola. Munita di smartphone, si è ripresa mentre raggiunge la palestra dove si allena.

La figlia di Lorella Cuccarini ha dichiarato:

“È da tanto ormai che non facevo video di questo tipo e devo dire che mi è mancato mettermi alla prova. Oggi vi porto con me agli allenamenti. Per molti di voi sarà una cosa banale ma per me è una grande conquista. Sto andando agli allenamenti da sola, per la prima volta da quando ho iniziato a soffrire di attacchi di panico”.