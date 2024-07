Lorella Cuccarini ha vissuto un terribile lutto che le ha stravolto la vita. La professoressa di canto di Amici, anche se è trascorso qualche tempo, ha svelato come è riuscita a superare quel momento.

Lorella Cuccarini si apre sul lutto che le ha stravolto la vita

Ospite del programma La volta buona di Caterina Balivo, Lorella Cuccarini ha parlato dei momenti più difficili della sua vita. Qualche tempo fa, oltre ad aver ricevuto una brutta diagnosi sulla sua salute, ha vissuto un lutto che le ha stravolto la vita. Sua madre si è spenta a soli 65 anni, lasciando un vuoto incolmabile.

Le parole di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini, parlando del lutto per la scomparsa del genitore, ha ammesso:

“Era un elemento fondamentale per la mia vita. Il fatto che tutto sia accaduto così all’improvviso non mi ha dato il tempo di ragionare o prepararmi. Mia madre aveva soltanto 65 anni e se n’è andata nell’arco di tre giorni. Ma per fortuna siamo tre fratelli e ci siamo fatti forza a vicenda in un momento così tosto”.

Il problema di salute e lo stop televisivo

Un lutto improvviso, che è arrivato in un momento molto particolare. Lorella Cuccarini aveva da poco affrontato la malattia, sottoponendosi ad un intervento alla tiroide che poteva avere un esito incerto. Fortunatamente, non era nulla di preoccupante. Sempre in questo periodo, la prof di Amici si è ritrovata a vivere uno “stop televisivo” che ha messo a rischio la sua carriera. Oggi, anche se tutto appartiene al passato, il dolore per la perdita della madre è ancora vivo nel suo cuore.