Lorella Cuccarini non balla da quando aveva 20 anni e il fisico resta invidiabile, ma alla soglia dei 60 anni preoccupano i dolori muscolari

Lorella Cuccarini lascia tutti senza fiato per il suo fisico: a 58 anni la showgirl, infatti, vanta un corpo tonico, snello e scolpito. Per tale ragione, per lungo tempo, le telespettatrici si sono chieste quali fossero i segreti della ballerina romana. Nonostante ciò, la Cuccarini ha rivelato di combattere contro i dolori muscolari.

Lorella Cuccarini: il fisico oggi

Nata nel 1965, il 10 agosto di quest’anno la showgirl italiana compirà 58 anni. Nonostante ciò, Lorella Cuccarini, oltre a non sentire questa età anagrafica, neanche la dimostra. C’è da dire che il fisico di Lorella è stato sempre scolpito dalla danza: fin da bambina ha iniziato, infatti, a ballare nella scuola di danza di Enzo Paolo Turchi, a Roma.

Oggi, la showgirl ha trovato un equilibrio nuovo con i suoi anni e si sente più in linea con se stessa oggi, che quando era una giovane ragazza.

Lorella Cuccarini e i dolori muscolari

A Starbene, un paio di anni fa, ha svelato la sua routine, non dimenticando un dettaglio, purtroppo, importante nella sua vita oggi: la showgirl ha dovuto abbandonare la corsa per i dolori articolari e muscolari. A tal proposito, è costretta a recarsi dal fisioterapista periodicamente per vivere al meglio.

Lorella Cuccarini e il segreto per restare in forma

A Vanity Fair aveva rivelato la regola fondamentale per avere il suo fisico: la costanza, fare anche poco, ma tutti i giorni. Lei è una donna molto atletica e alterna lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica; per un’ora al giorno.

Senza dimenticare un’alimentazione sana e pulita, almeno 5 volte al giorno, per mantenere alto il metabolismo.