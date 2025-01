Lorenzo Spolverato, in un confronto con Shaila Gatta, ha annunciato di voler lasciare il Grande Fratello.

Grande attesa per la puntata di mercoledì sera del Grande Fratello, dopo gli scontri tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi dei giorni scorsi. I telespettatori sono ansiosi di scoprire quale sarà il destino delle due concorrenti. Tuttavia, nelle ultime ore, è giunta una dichiarazione inaspettata: Lorenzo Spolverato potrebbe dire addio al gioco.

Lorenzo Spolverato vuole lasciare il GF: l’annuncio inaspettato

“Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io. Perché voglio uscire? Perché sono pieno fino qui. E tu? E tu vieni con me“, ha dichiarato Spolverato a Shaila Gatta.

Il concorrente lombardo sembra essere stanco delle dinamiche nella Casa e minaccia di lasciare il reality durante la diretta di domani. Sebbene non sia la prima volta che Lorenzo accenna all’idea di abbandonare, negli ultimi giorni il suo rapporto con alcuni coinquilini è diventato molto più teso. Nel frattempo, sui social, gli utenti sembrano scettici riguardo alle parole di Lorenzo.

“Ma quando mai questo se non lo buttano fuori rimane lì pure per il GF dell’anno prossimo”.

Se da una parte c’è chi pensa che sia solo finzione, dall’altra i fan del concorrente sono molto preoccupati:

“Lollo tu non puoi mai abbandonare ci lasceresti ad un live noioso, anzi, no perché nessuno accenderebbe più il 55. Li lasci in una casa di riposo a tutti gli effetti. Tu sei il concorrente e devi vincerlo questo GF”.

Grande Fratello: cosa succederà nella prossima puntata?

Non ci resta che attendere la puntata di domani, 8 gennaio, per scoprire ulteriori dettagli sulla decisione di Spolverato. Nel frattempo, è stato annunciato il ritorno di Pamela Petrarolo e l’annullamento del televoto in corso.

Nella Casa del Grande Fratello potrebbero essere presi provvedimenti disciplinari che riguarderanno tre concorrenti. Questo accadrà a seguito degli eventi verificatisi dopo la puntata di lunedì scorso, tra cui il violento scontro tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes, seguito da quello tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi.