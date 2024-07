Louis Tomlinson, ex membro dei One Direction, ha lasciato i fan senza parole. Si è presentato al Festival di Glastonbury sfoggiando con orgoglio i suoi capelli grigi. Non tutti i seguaci, però, hanno apprezzato il nuovo look.

Louis Tomlinson si mostra con i capelli grigi

Invecchiare è la cosa più normale del mondo. Eppure nell’epoca dei filtri social, dove si fa di tutto per combattere la perfezione e allo stesso tempo non si fa che esaltarla, i capelli grigi creano grande stupore. Lo sa bene Louis Tomlinson, che è tornato a mostrarsi ai fan con un nuovo hair look che ha lasciato tutti a bocca aperta. Alcuni si sono complimentati con lui, mentre altri lo hanno attaccato senza pietà.

Il nuovo hair look di Louis Tomlinson

In occasione del Festival di Glastonbury, Louis Tomlinson ha sfoggiato con orgoglio i suoi capelli grigi. Diventato famoso quando aveva appena compiuto 18 anni, l’ex membro dei One Direction ha dovuto affrontare diversi periodi complicati. Oggi ha 33 anni, è diventato padre, ed è normale che il suo aspetto sia cambiato rispetto agli esordi.

Louis Tomlinson divide i fan

Mentre alcuni fan hanno apprezzato i capelli grigi di Louis Tomlinson, altri lo hanno attaccato senza filtri. Tra i commenti arrivati sui social si legge: “Pensavo che tutti stessero esagerando dicendo che è invecchiato di 20 anni, ma poi ho premuto play”, oppure “Non sembra nemmeno più lui il ragazzino di sempre”, o ancora “Ma che cosa ha fatto, mio Dio è impossibile che sia lui“. Fortunatamente, in tanti hanno sottolineato la normalità dell’invecchiamento. “Perché invecchiare deve essere una cosa per cui prendere in giro qualcuno? Tutti invecchiamo, qualcuno più in fretta, altri più lentamente, smettetela con queste cattiverie gratuite”. ha scritto un utente.