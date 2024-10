Un nuovo programma della Rai è in procinto di debuttare, ma la sua trama appare piuttosto familiare. Luca Barbareschi ha dichiarato: «Quest’anno sarò presente in diverse occasioni. Oltre al mio show “Se Mi Lasci Non Vale”, voglio avvisarvi che nei prossimi mesi potrete vedere tanto Barbareschi in vari contesti. Sia di sera che tardi, sono tornato!».

Sei coppie saranno messe alla prova, trascorrendo quattro settimane separate e affrontando sfide legate all’amore e alle tentazioni; infine, si rincontreranno (senza un falò) per decidere se continuare insieme o chiudere la loro relazione. Vi ricorda qualcosa? Certo, si tratta di “Se mi lasci non vale”! Luca ha descritto il progetto a Libero, definendolo come un reality show, ma aggiungendo che lo percepirebbe più come un esperimento sociale con lui nel ruolo di osservatore.

Sarà presente un team di esperti, tra cui psicologi e mental coach, che aiuteranno le coppie nel loro percorso decisionale. Ogni episodio vedrà coinvolti anche ospiti speciali, alcuni dei quali noti, che sfideranno le coppie in attività divertenti. Alla fine, spetterà a loro decidere se separarsi o continuare a condividere il cammino, sebbene in modalità differenti.

Tuttavia, dopo l’annuncio di “Se mi lasci non vale”, non sono mancate le polemiche, poiché il nuovo reality di Rai2 sembra molto simile a “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia. Diverse persone hanno commentato con ironia e critiche, e alcuni hanno addirittura parlato di «plagio»