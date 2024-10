Mara Venier ha avviato la nuova puntata di Domenica In presentando alcuni dei concorrenti di Ballando con le Stelle. In studio erano presenti Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi, accompagnati dai rispettivi partner di ballo. La conduttrice ha chiesto a Barbareschi il motivo della sua commozione nelle prime due puntate del programma guidato da Milly Carlucci, e l’attore, visibilmente emozionato, ha fornito una spiegazione.

Durante l’intervento a Domenica In, Luca Barbareschi ha rivelato di essersi commosso guardando alcuni spezzoni del suo percorso a Ballando con le Stelle. Ha detto: «Non è solo emozione, ma c’è un momento in cui ci si accetta per ciò che si è. Ho dedicato la mia vita a mettermi alla prova, cercando sempre di essere il migliore e di dimostrare qualcosa agli altri. Ora sono in un tempo della mia esistenza in cui non ho più bisogno di provarlo a nessuno, desidero semplicemente essere me stesso e godermi il momento».

Supporto dei figli

In seguito, Barbareschi ha parlato del supporto dei suoi figli durante questo viaggio: «I miei figli più piccoli mi mostrano tanto affetto, mentre quelli più grandi lo fanno un po’ di meno. Forse è anche colpa mia, dato che quando erano più piccoli non avevo molto tempo da dedicargli, dovevo “mangiare” e lavorare; mi mantengo da solo da quando avevo 18 anni».

Felicità senza bisogno di rivedere il curriculum

Luca Barbareschi ha infine aggiunto: «Oggi sono felice perché, per la prima volta, non ho neppure sentito il bisogno di rivedere il mio curriculum».