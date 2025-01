Luca Calvani e Jessica Morlacchi si sono trovati ancora una volta al centro di un acceso confronto durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 13 gennaio. Le nuove accuse mosse dall’ex concorrente hanno spinto l’inquilino a rilasciare dichiarazioni inaspettate su ciò che sarebbe accaduto sotto le coperte.

Da più di un mese, voci, indiscrezioni e pettegolezzi continuano a rincorrersi su ciò che l’attore toscano avrebbe fatto nel letto con Jessica al suo fianco. Nei giorni scorsi, Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono tornati sull’argomento, con quest’ultimo che non ha usato mezzi termini.

Ieri sera, durante la puntata, è stata la stessa Jessica a rivelare apertamente cosa avrebbe fatto Luca e scoppia lo ‘Scottex gate’:

“Ti sei mai messo sopra ad Amanda nel letto? Non mi pare, con me sì! Ti sei strusciato addosso a me. Poi sei caduto in basso. Ed è anche uscita quella cosa che io avevo deciso di non far uscire. E poi i pezzi di scottex tra i letti…“.