Luca Carboni ha confessato di aver affrontato un tumore polmonare complicato da rimuovere, spingendolo a riflettere sulla mortalità. Tuttavia, dopo un periodo di due anni, si considera essenzialmente guarito.

La più recente immagine condivisa su Instagram da Luca Carboni risale all'aprile 2022. Da quel momento, non solo sui social, è predominato il silenzio per il cantautore: solo un mese prima di quella malinconica foto in bianco e nero, gli era stata diagnosticata una malattia al polmone. A due anni ...

La più recente immagine condivisa su Instagram da Luca Carboni risale all’aprile 2022. Da quel momento, non solo sui social, è predominato il silenzio per il cantautore: solo un mese prima di quella malinconica foto in bianco e nero, gli era stata diagnosticata una malattia al polmone. A due anni dalla sconvolgente notizia, dovuta a “un persistente colpo di tosse”, Carboni ha raccontato la sua battaglia con la malattia in un’intensa intervista. A partire dalla diagnosi, dice, “ho deciso di isolarmi dai social media, mi sono focalizzato su ciò che mi stava accadendo” e ha cominciato a considerare la morte come una “realtà tangibile”, un pensiero al quale non aveva mai riflettuto prima.