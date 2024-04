Luca Gervasi, ospite di OFF CAMERA, ha raccontato come è nata la sua carriera sul web e il rapporto con la sua gatta Belen.

Ospite di OFF CAMERA, Luca Gervasi ci ha raccontato l’amore per la sua gatta Belen co-protagonista di molti dei video che lo hanno reso famoso sul web: “Pubblicando quello che per me è l’amore per un animale ho attratto altre persone che provavano la stessa cosa per il loro animale“.

