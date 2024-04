Reduce dalla finale di Lol - Talent Show, Carlo Amleto è stato protagonista di OFF CAMERA per raccontare la sua evoluzione artistica, dalla scuola di teatro alla tv.

Dopo il successo del suo Tg Zero a Lol – Talent Show, Carlo Amleto è passato a trovarci per raccontarsi a OFF CAMERA. “Ho sempre amato il musicalità dei giornalisti dei Telegiornali e da quella ho preso ispirazione per creare la mia performance” ha raccontato. Dagli studi di teatro, fino a Zelig, Bar Stella e Lol ci ha parlato della sua evoluzione artistica e dei suoi progetti per il futuro.

