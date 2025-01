Luca Jurman critica Amici: l'autotune e il futuro della musica

Il ritorno di Luca Jurman

Negli ultimi giorni, Luca Jurman, ex coach del talent show Amici, ha riacceso il dibattito sull’uso dell’autotune nel mondo della musica. Durante una diretta su Twitch, Jurman ha espresso il suo disappunto nei confronti del programma di Maria De Filippi, sottolineando come l’eccessivo ricorso a questa tecnologia possa compromettere le reali potenzialità vocali degli aspiranti cantanti. La sua critica non è nuova; già in passato, Jurman aveva messo in discussione l’approccio didattico adottato nel talent, ritenendo che non favorisca lo sviluppo artistico degli allievi.

Le parole di Jurman sugli allievi

Jurman ha focalizzato la sua attenzione su alcuni allievi specifici, come Ilan, recentemente eliminato dal programma. L’ex coach ha manifestato il suo dispiacere per la sorte del giovane artista, ritenendo che non abbia ricevuto il supporto necessario per migliorare. “Gli avete spiegato da quando è entrato che le sue dinamiche sono sbagliate?” ha chiesto, evidenziando la mancanza di guida adeguata da parte dei professori. Inoltre, ha espresso critiche nei confronti di altri due concorrenti, TrigNo e Luk3, definendo le loro performance come deludenti e poco originali, sottolineando che l’uso dell’autotune le rende addirittura imbarazzanti.

Un appello per la musica autentica

Jurman non si è limitato a criticare i concorrenti, ma ha anche espresso un giudizio severo sugli attuali insegnanti di Amici. Secondo lui, molti di loro non possiedono l’arte necessaria per formare i giovani talenti. “Non hanno arte dentro, non sono artisti”, ha affermato, chiedendo un cambiamento radicale nel modo in cui viene insegnata la musica. Ha lanciato un appello ai suoi follower e ai telespettatori, invitandoli a unirsi a lui nella lotta per salvaguardare la musica autentica e il futuro dei giovani artisti. “Salviamo la musica, salviamo il futuro di questi ragazzi”, ha esortato, sottolineando l’importanza di formare artisti veri, capaci di esprimere la propria individualità senza dipendere da tecnologie che appiattiscono il talento.