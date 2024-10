Luciano Ligabue ha espresso il desiderio di tornare a calcare il palco dell’Ariston, suggerendo la possibilità di una nuova partecipazione a Sanremo 2025. Nella sua ultima intervista, il cantautore di Correggio ha parlato del viaggio che lo porterà al teatro Ariston, menzionando la volontà di riscattare la sua esibizione del 2019, quando fu invitato da Claudio Baglioni per un evento speciale.

Il ricordo della partecipazione a Sanremo 2019 è ancora vivo, soprattutto per la divertente interazione con Claudio Bisio, co-conduttore di quell’edizione. Ligabue si presentò sul palco su un trono, con una chitarra enorme in mano, e dopo un momento comico con Bisio, eseguì un medley di successi (Luci d’America, Urlando contro il cielo e Dio è morto). Sebbene il suo numero fosse stato accolto con entusiasmo dal pubblico, il cantautore ha ammesso di essersi sentito a disagio nei panni di attore e spera di poter correggere questa esperienza negativa partecipando di nuovo al Festival.

Intervista a Tv Sorrisi e Canzoni

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Ligabue ha detto: «Dovrò tornare a Sanremo, perché nella mia ultima partecipazione nel 2019 ho avuto una sensazione di insoddisfazione. Volevo realizzare qualcosa di innovativo, ma non sono riuscito a farlo bene, poiché non possiedo doti recitative. Quando sono salito sul palco sul mio trono, l’ansia mi ha sopraffatto, impedendomi di trasmettere il divertimento che volevo».

Anniversari significativi nel 2025

Nel 2025, Ligabue avrà motivo di festeggiare con numerosi eventi significativi. Si ricorderà il trentesimo anniversario dell’album “Buon compleanno Elvis”, pubblicato nel 1995 e rappresentante una tappa fondamentale nel suo percorso artistico. Inoltre, si celebrerà il trentennale di uno dei suoi brani più iconici, “Certe notti”, primo singolo estratto del medesimo album. Non finisce qui, perché il prossimo anno segnerà anche i venti anni dal famoso concerto di Campovolo, tenutosi all’Aeroporto di Reggio Emilia il 10 settembre 2005. Tutto ciò offre a Ligabue tre ottimi motivi per tornare sul palco del teatro Ariston. Resta da vedere in quale forma apparirà. Carlo Conti potrebbe tentare di coinvolgerlo in un’esibizione competitiva con un nuovo brano, ma l’opzione più probabile sembra rimanere un’apparizione speciale in una delle serate del Festival, per omaggiare la sua carriera in un anno che si preannuncia fondamentale per lui.