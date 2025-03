Un amore nato sotto i riflettori

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, protagonisti della trasmissione Ballando Con Le Stelle, si sono ritrovati al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore. La loro storia d’amore, iniziata nel 2023, ha suscitato curiosità e gossip, in particolare riguardo a presunti progetti di matrimonio. Tuttavia, durante la loro recente apparizione nel programma La Volta Buona, i due hanno deciso di fare chiarezza, smentendo categoricamente le voci che circolavano.

La smentita delle nozze

Intervistati da Caterina Balivo, Lucrezia e Lorenzo hanno risposto a domande riguardanti il loro futuro insieme. La ballerina ha affermato con fermezza: “assolutamente no!” in merito alle voci di nozze. Ha spiegato che la notizia era una semplice fake news, sottolineando come, dopo la diffusione della notizia, molti amici e conoscenti li abbiano contattati per chiedere informazioni sul presunto matrimonio. La coppia ha quindi voluto rassicurare i fan, chiarendo che non ci sono piani imminenti per un matrimonio.

Un futuro da genitori?

Durante l’intervista, la conduttrice ha anche toccato il tema della genitorialità, chiedendo alla coppia se avessero intenzione di avere figli. Lorenzo ha espresso il desiderio di diventare papà, mentre Lucrezia, con un sorriso, ha scherzato sul fatto che ora si diffonderà la voce che potrebbe essere incinta. Tuttavia, ha prontamente chiarito che non è in attesa di un bambino. La ballerina ha aggiunto che, se il destino lo vorrà, sarebbe felice di diventare madre, ma per ora preferisce procedere con calma. Questo lascia intendere che, sebbene la coppia desideri un figlio in futuro, al momento non ci sono piani definitivi in tal senso.

Un amore che cresce

La relazione tra Lucrezia e Lorenzo sembra essere solida e piena di affetto. La loro apparizione in televisione ha dimostrato la complicità e la sintonia che li unisce, nonostante le pressioni esterne e i gossip. La smentita delle voci di nozze e le dichiarazioni sul desiderio di avere figli rivelano una coppia che, pur vivendo sotto i riflettori, desidera mantenere un certo grado di privacy riguardo ai propri progetti futuri. Con il tempo, i fan sperano di vedere Lucrezia e Lorenzo realizzare i loro sogni, sia in ambito professionale che personale.